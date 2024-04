Medien: Russische Truppen erreichen Stadt nahe Bachmut

Die russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti meldet, dass russische Truppen in einen Vorort der Stadt Tschassiw Jar in der Region Donezk vorgerückt seien. Die Agentur beruft sich auf einen Berater der von Russland eingesetzten Regionalbehörden. Ein ukrainischer Militärsprecher dementierte diese Meldung. Tschassiw Jar ist rund zehn Kilometer von Bachmut entfernt, das Russland nach monatelangen blutigen Kämpfen im Mai 2023 erobert hatte.

Der ukrainische Generalstab teilte am Freitag mit, dass die ukrainischen Streitkräfte die meisten russischen Angriffsversuche in Richtung Bachmut zurückgeschlagen hätten. Russland habe vier Raketenangriffe auf Stellungen der ukrainischen Truppen und auf bewohnte Gebiete abgefeuert. Außerdem wurden rund zahlreiche Drohnenangriffe gemeldet. Fünf Menschen, darunter ein 14-jähriger Jugendlicher, wurden laut ukrainischer Generalstaatsanwaltschaft in Pokrowsk in der Region Donezk durch den Beschuss durch russische Truppen verletzt. Auch in der Region Cherson beschossen russische Truppen 16 Siedlungen. Dabei wurden zehn Menschen verletzt, teilte der Leiter der regionalen Staatsverwaltung, Oleksandr Prokudin, mit. In der Region Odessa gab es Explosionen nach russischen Drohnenangriffen, wie der staatliche Sender "Suspilne" berichtete.