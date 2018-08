Medien orten möglichen EU-Vertragsverstoß bei hartem Brexit

Die Europäische Union würde bei einem harten Brexit ihr eigenes Vertragsrecht verletzen. Dies schreibt die konservative britische Zeitung "Daily Telegraph" am Montag unter Berufung auf Regierungskreise in London. Begründet wird dies mit Artikel 8 des EU-Vertrags von Lissabon, der die Union zur Entwicklung "einer besonderen Beziehung mit den benachbarten Ländern" verpflichtet.

Beobachter sehen die Medienberichte als Indiz dafür, dass man in London kaum mehr an einen Deal glaubt. Tatsächlich hatte der selbst der bisher optimistische Handelsminister Liam Fox am Sonntag mit pessimistischen Aussagen aufhorchen lassen. Er schätzte die Wahrscheinlichkeit eines Brexits ohne Deal auf 60 Prozent ein. Grund dafür sei die “Unnachgiebigkeit” Brüssels, so Fox, der bisher immer betont hatte, dass kein Freihandelsabkommen so leicht zu schließen wäre wie jenes zwischen Großbritannien und der EU.