Medien melden Anschlag auf libysches Außenministerium

Bei einem Anschlag auf das libysche Außenministerium in der Hauptstadt Tripolis sind am Dienstag mehrere Menschen getötet worden. Aus Sicherheitskreisen hieß es, Selbstmordattentäter hätten das Haus unter Beschuss genommen und zwei der drei Angreifer hätten sich dann in dem Gebäude in die Luft gesprengt. Ein Attentäter sei von Sicherheitskräften erschossen worden.

Zudem seien sechs Menschen verletzt worden. Bei den Angreifern handle es sich wahrscheinlich um Militante der Extremistenmiliz “Islamischer Staat” (IS). Das Gesundheitsministerium erklärte zunächst, bei der Tat seien eine Person getötet und neun weitere verletzt worden.

Seit dem Tod von Langzeitmachthaber Muammar al-Gaddafi 2011 ist das Land in Nordafrika im Chaos versunken. In Tripolis gibt es immer wieder Kämpfe von Milizen und verfeindeten Gruppen sowie Gewalt gegen die schwache offizielle Regierung Libyens, die in der Hauptstadt sitzt. Das Land ist dabei tief gespalten, eine Gegenregierung im Osten beansprucht die Macht ebenso für sich.