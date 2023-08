Medien: Mehrere Explosionen nahe der Krim-Brücke

Nach Angaben russischer und ukrainischer Medien hat es in der Nacht auf Samstag mehrere Explosionen nahe der Krim-Brücke gegeben. Ukrainische Medien berichteten von drei Explosionen in der Nähe der Brücke zwischen der von Moskau besetzten Schwarzmeer-Halbinsel Krim und dem russischen Festland. Die Brücke soll komplett abgedunkelt und für Autoverkehr gesperrt sein. Ein Vertreter der russischen Besatzungsverwaltung der Krim sprach auf Telegram von einer "aktiven Gefahrenlage".

Im Internet wurde zudem ein mutmaßlicher russischer Funkspruch an die Schiffe in der Kertsch-Meerenge veröffentlicht. Darin werden alle Schiffe zu erhöhter Achtsamkeit im Zusammenhang mit einem Angriff durch Luft- und Seedrohnen aufgerufen. In russischen und ukrainischen Telegram-Kanälen gab es Vermutungen, dass eine Drohne einen russischen Tanker getroffen haben könnte. Unabhängig prüfen ließen sich die Angaben nicht.