Medien-Digitalisierungsförderung erstmals vergeben

Knapp 53 Millionen Euro schüttet die Medienbehörde RTR noch heuer im Rahmen der neu geschaffenen Digitalisierungsförderung für den Auf- und Ausbau des digitalen Angebots in der heimischen Medienlandschaft aus. 195 von 278 Einreichungen wurden bewilligt, teilte die RTR, die für die Vergabe zuständig ist, am Dienstag mit. Die Auszahlung soll vor Weihnachten erfolgen.

Mit 34,9 Millionen Euro entfallen rund zwei Drittel der 52,9 Millionen Euro auf die Projektförderung zur Digitalen Transformation, davon 12,9 Millionen Euro für die Modernisierung der digitalen Distribution, 12,2 Millionen Euro für digitale Infrastruktur und 9,7 Millionen Euro für innovativen und digitalen Content. 1,3 Millionen Euro gehen an Projekte im Bereich Digitaljournalismus, 270.000 Euro fließen für Jugendschutz und Barrierefreiheit. Etwas weniger als ein Drittel der Gesamtsumme entfällt mit 16,5 Millionen Euro auf die Anreizförderung, wovon 178.000 Euro an Volksgruppenmedien gehen. 450.000 Euro werden vorerst nicht ausgeschüttet - unter anderem deshalb, weil Projekte nach Möglichkeit als Ganzes gefördert werden sollten. Sie werden zum nächsten Einreichtermin übertragen. 600.000 Euro betrug der Verwaltungsaufwand.

"Die Zahl der Einreichungen zeigt, welcher Bedarf nach Innovation und Digitaler Transformation in der Medienbranche gegeben ist", hielt Wolfgang Struber, Geschäftsführer des Fachbereichs Medien der RTR, in einer Aussendung fest. Dass die Fördermittel ausgeschöpft wurden, sei ein "Beleg für die Innovationskraft und das Engagement der heimischen Medienhäuser". Ein fünfköpfiger Fachbeirat unter Vorsitz von Markus Fallenböck hatte Einfluss auf die Förderentscheidungen Strubers. Die Beschlüsse des Beirats fielen laut Aussendung einstimmig aus.

Auch Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) war mit der erstmaligen Abwicklung zufrieden. "Die hohe Nachfrage zeigt, dass diese Maßnahme eine sehr gute Unterstützung für die Branche darstellt und helfen kann, dass sich klassische Medien mit neuen digitalen Projekten am Medienmarkt gegen andere Player etablieren können. Ich danke der RTR für die rasche Umsetzung und Abwicklung", so Raab in einem Statement. Der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) begrüßte in einer Aussendung die rasche Abwicklung der Fördervergabe. "Das große Interesse und die Vielzahl an Einreichungen auch vonseiten der Mitglieder des VÖZ zeigt, wie ernst die heimischen Medienhäuser verlegerischer Herkunft ihre Transformation ins Digitale nehmen", so VÖZ-Geschäftsführer Gerald Grünberger, der betonte, wie wichtig diese neue Förderung für den österreichischen Medienstandort sei.