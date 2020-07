Medien: China hat Konsulat in Houston geräumt

Nach der angeordneten Schließung des chinesischen Konsulats in Houston sind US-Medienberichten zufolge Vertreter der US-Behörden in die einstige diplomatische Vertretung eingedrungen. Die Zeitung "Houston Chronicle" berichtete, 40 Minuten nach Ablauf der Frist zur Räumung am Freitag (Ortszeit) sei dafür eine Hintertür des Gebäudes aufgebrochen worden.

Der Sender CNN meldete, Sicherheitskräfte seien auf das Gelände gefahren, nachdem die chinesischen Diplomaten von dort abgezogen seien. Die US-Regierung hatte die Schließung des Konsulats am Dienstag angeordnet. US-Außenminister Mike Pompeo nannte das Konsulat in Houston ein "Drehkreuz der Spionage und des Diebstahls geistigen Eigentums". Es müsse geschlossen werden, um das amerikanische Volk zu schützen.

Als Vergeltung verfügte die kommunistische Führung in Peking, dass das US-Konsulat in Chengdu im Südwesten des Landes geschlossen werden muss. Das chinesische Außenministerium teilte mit, dass die Lizenz zum Betrieb entzogen worden sei.