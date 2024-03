Medaillenwettfahrt fiel aus - Vadlau/Mähr bei WM Zehnte

Wegen starkem Wind und hoher Wellen ist am Sonntag bei der Segel-WM in der olympischen 470er-Klasse vor Palma de Mallorca kein Medal Race möglich gewesen, Lara Vadlau/Lukas Mähr blieben daher auf Platz zehn. Den Titel holten sich die Spanier Jordi Xammar/Nora Brugman. Nächste Regatta der Österreicher ist am selben Schauplatz die Trofeo Princesa Sofia Anfang April, sie bleiben daher zum Training in Spanien.

"Alles in allem war es eine sehr schwierige Woche für uns: Wir haben ein paar Dinge nicht gut umsetzen können, ein paar andere besser. Im Großen und Ganzen sind wir mit unserer Performance nicht zufrieden", sagte Steuerfrau Vadlau. Auch Sportdirektor Matthias Schmid war der Meinung, dass die Platzierung nicht "das Niveau widerspiegle". Man nehme aus dieser Weltmeisterschaft ein paar "Hausübungen" mit.