Medaillenflut für KSK Klaus bei nationalen U-20-Titelkämpfen

Mehr als ein Dutzend an Edelmetallen gab es für die Athleten aus der Winzergemeinde in Mooskirchen.

KLAUS. Die langen Reisestrapazen von der Winzergemeinde Klaus bis nach Mooskirchen in die Steiermark haben sich für die Klauser Nachwuchsringer mehr als bezahlt gemacht. Die KSK-Athleten mit Nachwuchsleiter Christian Hartmann kehrten mit insgesamt dreizehn Edelmetallen, davon neun Mal in Form einer Goldmedaille, von den österreichischen Meisterschaften der Unter-20-Jährigen der Herren und Frauen in beiden Stilarten Freistil und Griechisch-Römisch sehr erfolgreich zurück. Die Klauser Staffel gewann auch die Mannschaftswertung in der Stilart Greco. Einen bärenstarken Auftritt legte das Klauser Schwergewichtler-Duo Paul Maier (-97 Kilogramm) und Leonhard Junger (-130 kg) hin. Beide hoffnungsvollen Mattensportler aus der Winzergemeinde standen in beiden Stilarten wie schon im Vorjahr auf dem obersten Treppchen und feierte gegen ihre jeweiligen Gegner klare Erfolge durch technische Überlegenheit. Platz eins und somit neuer österreichischer Staatsmeister wurden die Klauser Luca Hartmann (67 kg), Christian Duelli (82 kg), Daniel Struzinjski (61 kg), Xenia Begle (43 kg) und Elina Kröss (46 kg) sowie die Götzner Linus Häusle (67 kg), Sabrina Berchtold (62 kg) und Lena Salzgeber (68 kg). In den Finalkämpfen mussten sich erst nach guten Darbietungen die jungen Nachwuchsringer Lukas Metzler aus Mäder in beiden Stilarten (55 kg), die Klauser Lars Matt (74 kg), Livia Hartmann (49 kg) und der Götzner Julian Lange (82 kg) knapp den Gegnern geschlagen geben. Die Bronzene holten die Klauser Lea Sophie Steigl (43 kg) und Christian Duelli (82 kg) und die beiden Götzner Arda Magic Demiral (50 kg) und Robin Rapaic (97 kg). Damit untermauerten die Klauser Talente einmal mehr ihre Vormachtstellung auch auf nationaler Ebene und setzten die harten Trainingseinheiten im richtigen Moment auch auf der Matte um. VN-TK