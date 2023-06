Medaillenflut für Ringer, aber mit einem kleinen Schönheitsfehler

23 Edelmetalle holten die Vereine Klaus, Götzis und Mäder bei den Nachwuchstitelkämpfen aber die Teamwertung ging zweimal an Inzing.

KLAUS/GÖTZIS/MÄDER. Mit einem einzigen kleinen Schönheitsfehler aus Sicht der drei Oberländer Ringersportvereine Kraftsportklub Klaus, Kraftsportverein Götzis und dem URC Mäder gingen die diesjährigen österreichischen Staatsmeisterschaften im Griechisch-Römischen und im freien Stil in der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck mit knapp hundert Teilnehmer aus weiteren dreizehn Vereinen aus ganz Österreich über die Bühne. Der KSK Klaus wurde in beiden Teamwertungen der beiden Stilarten hinter dem RSC Inzing „nur“ Zweiter. Doch der Nachwuchs aus der Winzergemeinde mit Sportchef Christian Hartmann eroberte mit vier Goldmedaillen, dreimal Silber und sechs Bronzenen eine Fülle an Edelmetallen. Die Götzner holten sieben Medaillen, Mäder durfte sich über drei erste Plätze mächtig freuen. Der Klauser Kilian Begle (46 kg) und Jonas Metzler (42 kg) vom URC Mäder konnten beide Stilarten für sich entscheiden und wurden Doppelstaatsmeister. Im B-Bewerb war der Götzner Mert Ates in der 50 kg Klasse gleich zweimal erfolgreich. Zu den Technisch besten Ringern in ihren Stilarten wurden Jonas Metzler (Mäder) und Goldmedaillengewinner Marco Summer (54 kg) vom KSK Klaus von einer Fachjury ausgezeichnet. Für die vierte Goldene des KSK Klaus sorgte Luis Summer bis 29 kg. Der Athlet Taino Bernard von Mäder stand im etwas schwächeren Bewerb auch auf dem obersten Podest. Im Finale zogen Elias Kirchmair (34 kg/Klaus), Julian Auer (54 kg), Tobias Melioris (63 kg/beide Götzis) gegen stärke Gegner knapp den Kürzeren. Platz drei holten Gela Avkopashvilli, Jonas Kröss, Finn Marte (alle Klaus) und Hamza Lök (Götzis). Den jungen Mattensportler von Klaus, Götzis und Mäder gehört die nahe Zukunft. Gut möglich, dass im September in der neuen Bundesligasaison schon einige Talente im nationalen Oberhaus oder in der zweithöchsten Leistungsstufe Österreichs mehrmals zum Einsatz kommen werden.VN-TK