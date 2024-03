ME/CFS: Treffen zur Konsens-Findung am 19. April

Die Österreichische Gesellschaft für Neurologie (ÖGN) lädt zum Thema der Multisystemerkrankung ME/CFS für 19. April zu einer interdisziplinären "Konsensuskonferenz". Ziel sei die Erstellung einer "Konsensus-Stellungnahme", die "wissenschaftlich fundierte Handlungsempfehlungen" für Betroffene, Ärzte und Ärztinnen, Entscheidungsträger und die Öffentlichkeit bieten soll, so die ÖGN in einer schriftlichen Stellungnahme zur APA.

Inhaltlich wollte man sich seitens der ÖGN auf APA-Anfrage zum Thema ME/CFS mit Verweis auf die Konferenz vorerst nicht näher äußern. Zuletzt hatten Experten wie Kathryn Hoffmann vom Zentrum für Public Health an der MedUni Wien sowie Praktiker aus Psychiatrie und Psychologie darauf hingewiesen, dass postvirale Infektionssyndrome (PAIS) wie Long bzw. Post Covid, aber auch ME/CFS oftmals als psychische Erkrankungen fehldiagnostiziert werden, was adäquate Behandlung verhindere. Fehlbehandlungen, die bei anderen Erkrankungen wie etwa Depressionen hilfreich sind, würden darüber hinaus bei ME/CFS teils starke Schäden verursachen.

Seitens der ÖGN verwies man zur Frage, inwieweit ME/CFS durch die Corona-Pandemie zugenommen hat und ob ME/CFS auch bei der aktuell laufenden Jahrestagung der ÖGN (13.-15. März) Thema ist, auf das geplante Konsensustreffen. Als Grundlage für die Diskussion wurde seitens der ÖGN u.a. auf zwei in der Fachzeitschrift "Der Nervenarzt" veröffentlichte Artikel, die u.a. von ÖGN-Past-Präsident Thomas Berger verfasst wurden, verwiesen - sowie auf die Entwicklung der S1-Leitlinie zum Management postviraler Zustände am Beispiel Post-Covid-19, an der die Gesellschaft mitbeteiligt war. Die ÖGN sei als wissenschaftliche Gesellschaft für Neurologie darum bemüht, aktuelle Entwicklungen im Fachgebiet unter Berücksichtigung wissenschaftlicher Evidenz zu bewerten, so die Stellungnahme.