McNulty gewinnt Dreiersprint auf 15. Giro-Etappe

Brandon McNulty hat die 15. Etappe des Giro d'Italia über 195 km von Seregno nach Bergamo gewonnen. Der 25-jährige Amerikaner verwies in einem Dreiersprint den Iren Ben Healy sowie den Italiener Marco Frigo auf die Plätze zwei und drei. Der Franzose Bruno Armirail verteidigte das Leadertrikot, sein Vorsprung Ex-Tour-de-France-Champion Geraint Thomas aus Wales schrumpfte jedoch um 33 auf 68 Sekunden. Zwei Sekunden hinter Thomas folgt Primoz Roglic.

Patrick Konrad büßte als Tages-31. (+7:18 Min.) in der Gesamtwertung einen Platz ein, der Bora-Fahrer geht als 18. in die letzte Woche. Am Montag genießen die Fahrer einen Ruhetag, danach stehen die letzten sechs Etappen bis zum Ziel in Rom an. Am Dienstag sind von Sabio Chiese nach Monte Bondone fünf Bergwertungen zu bewältigen.