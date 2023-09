McLaren verlängert Vertrag mit Piastri bis Ende 2026

Mehr als ein Jahr nach der Formel-1-Posse mit Alpine bleibt Oscar Piastri langfristig Fahrer bei McLaren. Der Australier verlängerte kurz vor dem Grand Prix von Japan in Suzuka seinen Vertrag beim Traditionsteam bis Ende 2026. Sein englischer Teamkollege Lando Norris ist bis Ende 2025 an McLaren gebunden. "Er ist ein unglaubliches Talent und eine Bereicherung für das Team. Es ist fantastisch, dass wir uns länger aneinander binden", sagte McLaren-Boss Zak Brown über Piastri.

"Stabilität ist in diesem frühen Stadium meiner Karriere von großem Vorteil und sie mit einer so prestigeträchtigen Marke wie McLaren zu haben, gibt mir die Möglichkeit, die Arbeit fortzusetzen, die wir angefangen haben", erklärte Piastri. Der 22-Jährige ist seit dieser Saison Formel-1-Pilot bei McLaren und hat in seiner Debütsaison 42 Punkte gesammelt. Damit liegt er auf Rang elf der Fahrerwertung.