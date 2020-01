MCI lädt zum Open House

Am Samstag, den 18. Jänner 2020, gibt es alle Antworten auf Fragen rund um ein Studium an der Unternehmerischen Hochschule®.

Serviceorientierung, Praxisnähe, exzellente Berufsaussichten: Ein Studium am MCI ist eine Investition in eine erfolgreiche Zukunft. Informieren Sie sich beim Open House über das zukunftsweisende Studienangebot in den Bereichen Wirtschaft & Gesellschaft (Universitätsstraße 15) sowie Technologie & Life Sciences (Maximilianstraße 2). Es erwarten Sie zahlreiche Infovorträge und Führungen, die einen authentischen Einblick in den Hochschulalltag geben.