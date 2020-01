McDonald's Österreich legte 2019 erneut zu

Die Fastfoodkette McDonald's hat vergangenes Jahr in Österreich erneut zugelegt. Sowohl Umsatz und Gewinn als auch Gästezahl sind gestiegen. Treiber waren abermals die 2018 wiedereingeführten McMenüs. Die McCafes und der neue Lieferdienst gingen ebenfalls gut. Die im April eingeführte Veggie-Linie wird auch von Fleischessern angenommen.

In Kanada testet McDonald's gerade den Verkauf veganer Burger-Laberl des börsennotierten Fleischersatzherstellers Beyond Meat. Ob diese Burger auch nach Österreich kommen, ist noch offen, so Baldia. Bei den heimischen "Mäci"-Kunden ist nach wie vor der klassische Cheeseburger der beliebteste Burger: 2019 wurden davon 28 Millionen Stück verkauft.

Die 185 McCafes in Österreich sind im Vorjahr ebenfalls gewachsen, auch dank der Einführung neuer Aufbackprodukte wie Croissants und Plunder. Bis 2025 will McDonald's mehr als 20 neue Filialen in ganz Österreich eröffnen. "Wir sind auf der Suche nach Standorten", so der Sprecher. 2019 sind drei neue Restaurants dazugekommen, eines wurde geschlossen.