Mazedonischer Ex-Premier erschien nicht zu Haftantritt

Der frühere mazedonische Regierungschef Nikola Gruevski ist am vorigen Donnerstag (8. November) nicht fristgerecht in einem Gefängnis bei Skopje erschienen, um eine zweijährige Haftstrafe wegen Amtsmissbrauchs anzutreten. Medien vermuten, dass er untergetaucht ist.

Der Ex-Premier und nationalkonservative Politiker war im Mai wegen Amtsmissbrauchs im Zusammenhang mit der Anschaffung eines teuren Dienstwagens zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte kürzlich einen Haftaufschub beantragt. Das zuständige Gericht lehnte den Antrag aber ab. Es will am heutigen Montag einen zweien Versuch unternehmen, Gruevski diese ablehnende Entscheidung zuzustellen. Ein erster Versuch war gescheitert, weil Gruevski nicht an seiner Wohnadresse anzutreffen war. Laut Medienberichten will das Gericht am Dienstag Haftbefehl erwirken, sollte auch der zweite Zustellungsversuch nicht erfolgreich sein.