Mazedonien-Kompromiss im griechischen Parlament

Der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras muss sich im Namensstreit Griechenlands mit Mazedonien einem Misstrauensantrag stellen. Das Parlament soll am Samstagabend über den Antrag der konservativen Oppositionspartei Nea Dimokratia (ND) abstimmen. Dann geht eine dreitägige Debatte über das geplante Abkommen mit Mazedonien zur Beilegung des Namensstreits zu Ende.

Die ND argumentiert, Tsipras habe keine Mehrheit für einen Kompromiss im seit 27 Jahren andauernden Namensstreit. Nationalistische Organisationen haben zu Protesten vor dem Parlament in Athen aufgerufen. Fast alle griechische Medien erwarten aber, dass Tsipras das Misstrauensvotum überstehen werde. Dann soll das Abkommen am Sonntag in der Grenzregion des Prespa-Sees unterzeichnet werden.