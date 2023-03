Mayulu ab Sommer Rapidler - Vertrag bis 2027

Rapid hat am Freitag eine Verpflichtung für die kommende Fußball-Saison vermeldet. Stürmer Fally Mayulu kommt im Sommer ablösefrei vom Zweitligisten Blau Weiß Linz und erhält einen Vertrag bis 2027. "Wir freuen uns sehr. Es ist ein Spieler, der in Zukunft sehr wertvoll für uns sein kann", sagte Rapids Geschäftsführer Sport Markus Katzer über den 20-jährigen Franzosen.

Mayulu kam in der Saison 2020/21 vom Nachwuchs des RC Lens in die zweite Mannschaft von VfL Wolfsburg. Seit Februar 2022 kickt der 1,93 m große Angreifer in Österreich und absolvierte für die Linzer seither 33 Pflichtspiele, in denen er elf Tore erzielte und sieben Treffer vorbereitete.