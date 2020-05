Mayer will im Gespräch mit Kulturschaffenden "zuhören"

Die frischernannte Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) hat am Freitag vor einem Treffen mit Vertretern der Branche ihren Willen betont, im Dialog gemeinsame Lösungen zu Öffnungsschritten im Kulturbereich zu erarbeiten. "Ich werde heute zuhören", meinte die Staatssekretärin. Es sei wichtig zu wissen, was die Branche braucht, sagte sie.

"Es wird darum gehen, wie wir wieder öffnen", so Mayer weiter. Schließlich soll Anfang nächster Woche die Verordnung in Kraft treten, mit der die Parameter für die Kulturbranche in den kommenden Monaten spezifiziert werden. Die genauen Rahmenbedingungen hierfür wolle sie nun gemeinsam mit den Betroffenen diskutieren, unterstrich Mayer vor dem Treffen.