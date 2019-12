Mayer über Gesamtweltcup-Führung: "Kein T-Shirt gedruckt"

Die kurzzeitige Führung im alpinen Ski-Weltcup nach der Nordamerika-Tour hat Matthias Mayer nicht verrückt werden lassen. "Ich habe mir jetzt kein T-Shirt gedruckt", erklärte der Kärntner, dass der Erinnerungswert für ihn vernachlässigbar gewesen sei. Die Momentaufnahme habe ihn allerdings sehr gefreut. Und irgendwie scheint die große Kristallkugel bei ihm doch im Hinterkopf zu spuken.

"Beim Heimfliegen bin ich auch darauf angesprochen worden. Es freut mich wirklich, es hat mir sehr viel Spaß gemacht dort. Es haben viele Rennen sehr gut gepasst. Nicht alle, aber es ist immer ein gutes Zeichen", resümierte Mayer seine Amerika-Tournee mit Zwischenstopps in Lake Louise und Beaver Creek. In Lake Louise gewann er den Super-G und war Abfahrts-Fünfter, trotz eines Trainingssturzes fuhr er in Beaver Creek als Super-G-Dritter sofort wieder auf das Podest. Den Riesentorlauf beendete Mayer als ÖSV-Bester auf Rang 19.