Mayer erwartet erst 2022/23 Normalbetrieb des Kulturlebens

Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) rechnet erst ab der Saison 2022/23 mit einem Normalbetrieb im Kulturleben. Das sagte sie laut einer Aussendung im heutigen Kulturausschuss. Demnach habe Mayer betont, dass man auch von Impfungen nicht erwarten dürfe, dass sich sofort wieder die gewohnte Normalität herstellen werde, etwa bei Reisetätigkeit und im Tourismus. Die Effekte der Krise würden damit auch im Kulturbetrieb länger spürbar sein.

Zu den am Freitag im Ausschuss beschlossenen Punkten zählt unter anderem, dass sich Österreich dem Europäischen Übereinkommen über die Gemeinschaftsproduktion von Kinofilmen in seiner aktualisierten und erweiterten Fassung anschließt. Mit der Neufassung werde auch der Anwendungsbereich erweitert, indem das Übereinkommen auch Nichtmitgliedsstaaten des Europarats offensteht. Die aktualisierte Fassung führe den Gedanken der "offiziellen internationalen Gemeinschaftsproduktion" ein und enthalte eine Anpassung der Koproduktionsanteile, um den Koproduktionspartnern die Beteiligung an offiziellen Gemeinschaftsproduktionen zu erleichtern.