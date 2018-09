May sieht Brexit-Verhandlungen "in einer Sackgasse"

Die britische Premierministerin Theresa May sieht die Brexit-Verhandlungen "in einer Sackgasse". Die Absage der EU an den Plan der britischen Regierung zur Ausgestaltung der künftigen Handelsbeziehungen sei "inakzeptabel", sagte May am Freitag in einer Fernsehansprache in London. Am Donnerstag hatten die EU-Staats- und Regierungschefs in Salzburg die britischen Vorschläge zum Brexit abgelehnt.

May bleibt bei ihren bisherigen Brexit-Plänen. “Kein Abkommen ist besser als ein schlechtes Abkommen”, sagte May. Darauf müsse sich Großbritannien vorbereiten. “Ich habe die EU immer mit Respekt behandelt. Großbritannien erwartet dasselbe”, sagte May. Zugleich forderte sie neue Vorschläge von der Europäischen Union. Sie werde weder das Ergebnis des Referendums rückgängig machen noch ihr Land auseinanderbrechen lassen, betonte die Regierungschefin. Vor allem in der Nordirlandfrage bleibe sie unnachgiebig.