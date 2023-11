Max Rieger genießt als All diese Gewalt den Schwebezustand

Festivalsaison, eine erst kürzlich abgeschlossene Tour mit seiner Band Die Nerven - und nun ein neues Soloalbum. Dieses Jahr hatte der in Berlin lebende Produzent Max Rieger einiges auf dem Zettel. Trotzdem fühlt sich der 30-Jährige sehr entspannt, wie er der Deutschen Presse-Agentur sagt. "Erstaunlicherweise fand ich es sehr unstressig bis jetzt. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass es noch großartig stressig wird."

Am Freitag bringt der Musiker mit seinem Soloprojekt All diese Gewalt sein viertes Album "Alles ist nur Übergang" heraus. Die Platte mit insgesamt zehn Songs sei "einfach wie von selbst entstanden", erzählt Rieger, der unter anderem Musik für Künstler wie Drangsal ("Zores") oder Casper ("Alles war schön und nichts tat weh") produziert.

Im Gegensatz zu seinem vorigen Album "Andere", an dem er rund vier Jahre lang gearbeitet habe, seien die Songs dieses Mal innerhalb von zwei Monaten entstanden. Und das, obwohl er nach "Andere" eigentlich keine neue Platte geplant hatte. "Nach meinem letzten Album hatte ich das Gefühl: Ich brauche dieses Chaos und 'Außerweltliche', was Konzerte und Musikmachen mit sich bringen, nicht mehr und ich will es nicht mehr in meinem Leben haben", sagt Rieger, der ein Studio in Berlin hat. Nach einem Festivalauftritt im Jahr 2021 sei aber eine Art Damm gebrochen. "Es sind alle Lieder auf einmal rausgefallen. Es gab kaum Ausschussmaterial."