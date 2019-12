Max-Ophüls-Preis: Arash T. Riahi mit Premiere im Wettbewerb

Arash T. Riahis poetisches Porträt zweier Flüchtlingskinder, "Ein bisschen bleiben wir noch", feiert im Wettbewerb des Filmfestivals Max Ophüls Preis 2020 seine Weltpremiere. Riahis Werk ist dabei nicht das einzige österreichische, das kommendes Jahr zwischen 20. und 26. Jänner um die Preise des Festivals in Saarbrücken rittern wird.

Auch das schweizerisch-österreichische Ensembledrama "Lovecut" der beiden Regisseurinnen Iliana Estanol und Johanna Lietha hat beim Ophüls-Preis Weltpremiere im Wettbewerb, wie die Veranstalter am Freitag bekanntgaben. Johanna Moders "Waren einmal Revoluzzer" über zwei liberale Wiener Paare, die einem russischen Freund zur Flucht verhelfen, komplettiert das österreichische Trio im Spielfilmbewerb. Bei den Dokumentarfilmen rittert noch Anna Kirsts "Arche Nora" über eine Flüchtlingshelferin in den USA um die Auszeichnungen mit.

Ansonsten ist der Schauspielerin Heike Makatsch mit vier Filmen ein Schwerpunkt bei der 41. Festivalausgabe gewidmet. Insgesamt werden in der Festivalwoche 154 Filme gezeigt, darunter 63, die in Wettbewerben starten. Dafür werden wieder 16 Auszeichnungen mit Preisgeldern in einer Gesamthöhe von 118.500 Euro verliehen. Das Max-Ophüls-Preis gilt als das wichtigste Festival für den jungen deutschsprachigen Film.