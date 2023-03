Max Lercher nicht mehr Leykam-Vorstand

Der ehemalige SPÖ-Bundesgeschäftsführer und Nationalratsabgeordnete Max Lercher legt nach vier Jahren seine Aufgaben als Vorstandschef der Leykam Medien AG nieder. Er bestätigte am Mittwoch einen entsprechenden Bericht der "Kleinen Zeitung" auf APA-Nachfrage und mit einem Statement auf seiner Facebook-Seite: "Für mich ist es nach vier Jahren Zeit zu übergeben. Ich spüre, dass es wieder mehr Zeit für politisches Engagement braucht."

Der Obersteirer hat seinen mit Ende Februar abgelaufenen Leykam-Vertrag nicht mehr verlängert und wolle vorerst nur noch Abgeordneter sein. Zuletzt war Lerchers Funktion als Vorstand der Leykam umstrittenes Thema im Untersuchungsausschuss sowie im niederösterreichischen Landtagswahlkampf. "Solche Angriffe entbehren jeglicher Grundlage. Ich hoffe die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Leykam haben nun eine Ruhe davon", so seine Beweggründe.

"Es sind sehr herausfordernde Zeiten für Österreich und ich habe den Wunsch mich hier, noch mehr als bisher, einzubringen", meinte er weiter. Auf die Frage der APA, ob damit aus dem nicht offen ausgesprochenen Zweikampf an der Spitze der SPÖ ein Dreikampf werden könnte, wiederholte er lediglich seine Angaben, wonach "es wieder mehr Zeit für politisches Engagement" brauche. Die öffentliche Diskussion um Pamela Rendi-Wagner und Hans Peter Doskozil sei entbehrlich: "So etwas muss intern diskutiert werden." Daran wolle er sich beteiligen und einbringen.

Die Leykam sei auf einem guten Weg. "Ich habe meine Ziele erreicht, die Leykam ist konsolidiert." Man habe in den vier Jahren "viel miteinander erreicht. Haben tolle Projekte verwirklicht und sind dabei ständig gewachsen. Was zu viert begonnen hat, ist heute ein Unternehmen mit mehr als viermal so vielen", teilte er mit. Die Leykam Medien AG war ehemals ein großes SPÖ-Unternehmen mit Druckerei, Buchverlag, Zeitungsbeteiligungen, Werbeagenturen und Privatradios. Nach und nach wurde Unternehmensteile verkauft. Lercher brachte ab 2019 neue Felder wie Werbekampagnen, Eventorganisation und das Online-Medium "Neue Zeit" ein.