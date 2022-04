Max Kaufmann neuer Leiter des Odeon Theater Wien

Max Kaufmann, der Sohn der Theatermacher und Gründer des Serapions Theater Ulrike Kaufmann (1953-2014) und Erwin Piplits (82), übernimmt als neuer Obmann und künstlerischer Leiter das Odeon Theater Wien. Das hat der Theaterverein Odeon laut Aussendung vom Freitag einstimmig beschlossen.

Der 1976 geborene Kaufmann hatte bereits als Kind am Theaterbetrieb mitgewirkt und spielte in mehreren Produktionen mit dem Serapions Theater. Zusätzlich war er in unterschiedlichen Bereichen im Odeon tätig, etwa in der Bühnentechnik, der Schneiderei und der Bühnenmalerei.