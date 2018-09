Max Hollein eröffnet erste Schau am Metropolitan Museum

Der gebürtige Österreicher Max Hollein hat seine erste Ausstellung als Direktor des New Yorker Metropolitan Museums eröffnet. "Ich bin sehr aufgeregt, hier zu sein und Teil des Mets zu sein", sagte Hollein am Mittwoch (Ortszeit) bei der Vorbesichtigung einer Schau mit Werken des französischen Malers Eugène Delacroix (1798-1863).

Die Ausstellung, die erste große Delacroix-Retrospektive in den USA, war lange vor Holleins Amtsantritt entwickelt worden. “Das ist nicht mein Verdienst, sondern der Verdienst der Menschen, die da seit Jahren dran arbeiten”, sagte der Direktor. Der französische Maler der Romantik sei eine “definierende Figur der europäischen Kunst des 19. Jahrhunderts” gewesen. “Er zeigt die menschliche Natur in all ihrer Komplexität.” Die Schau “Delacroix” soll nach der feierlichen Eröffnung von Montag an bis zum 6. Jänner für Besucher zugänglich sein.