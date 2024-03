Mavs-Star Doncic stellt Triple-Double-Rekord auf

Basketball-Star Luka Doncic hat im NBA-Spiel seiner Dallas Mavericks gegen die Miami Heat das 15. Triple-Double in der laufenden Saison geschafft. Der Slowene erzielte beim 114:108-Erfolg 35 Punkte, 11 Assist und 11 Rebounds. Gleichzeitig war es seine fünfte Triple-Double -Partie mit zumindest 35 Punkten, Doncic stellte diesbezüglich laut ESPN-Angaben einen neuen Rekord auf. "Das ist großartig - besonders, wenn es mit einem Sieg verbunden ist", sagte der Forward.

Die Toronto Raptors verloren ohne den an der Hand operierten Jakob Pöltl am Donnerstag gegen die Phoenix Suns 113:120. Suns-Superstar Kevin Durant brachte es dabei auf 35 Punkte. Im Schlagerspiel der Denver Nuggets und der Boston Celtics setzte sich der amtierende Champion Denver dank des 20. Triple-Doubles von Nikola Jokic in der Saison (32 Punkte, 12 Rebounds, 11 Assists) mit 115:109 durch.