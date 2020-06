Mavi Phoenix, Mathea und Alma beim ersten ORF-Radiofestival

Den großen Festivals des heurigen Sommers hat das Coronavirus einen Strich durch die Rechnung gemacht. Kommende Woche findet im Radiokulturhaus dafür das erste ORF-Radiofestival statt. Von 9. bis 11. Juli treten insgesamt neun österreichische Acts auf. Das Spektrum reicht von zeitgenössischer Volksmusik über Soul bis zu Pop. Mit dabei sind unter anderem Mavi Phoenix, Mathea und Alma.

Von Donnerstag, den 9. Juli, bis Samstag, den 11. Juli, treten jeden Abend drei Musiker oder Bands im Radiokulturhaus auf, gab der ORF in einer Aussendung am Dienstag bekannt. Organisiert wird das Festival gemeinsam von Ö1, Ö3 und FM4. Jeder Sender hat pro Abend einen Act ausgewählt. Den Auftakt am Donnerstag machen Alma, Folkshilfe und Mavi Phoenix. Am Freitag sind Paul Jets, The Erlkings und Mathea vertreten. Zum Abschluss am Samstag treten Marie Spaemann & Christian Bakanic, Julian le Play und Lou Asril auf.