Mautbefreiung: Frühstück schießt gegen NEOS

Bregenz - ÖVP-Klubobmann verteidigt die Mautbefreiung und zeigt sich verwundert über die Kritik der NEOS.

ÖVP-Klubobmann Roland Frühstück hingegen verteidigt die kürzlich beschlossene Mautbefreiung und kann die derzeitige Aufregung nicht nachvollziehen. Angesprochen auf das erhöhte Verkehrsaufkommen in Lustenau und Hohenems in den vergangenen Wochen entgegnet Frühstück, das an den Weihnachtsfeiertagen regelmäßig Verkehrsspitzen auftreten und die Ursachen nicht ausschließlich auf die Mautbefreiung zurückzuführen seien.