Maturareise: "Konkrete Anschuldigungen" gegen Security

Nach Vorwürfen rund um eine X-Jam-Maturareise in Kroatien, bei der es seitens mehrerer Security-Mitarbeiter zu sexuellen Übergriffen, Belästigungen und rassistischen Beleidigungen gekommen sein soll, haben sich bisher 40 Maturantinnen und Maturanten bei einer vom Veranstalter eingerichteten Beschwerdestelle gemeldet. In einigen Fällen gebe es "konkrete Anschuldigungen" gegen Security-Mitarbeiter, teilte Mittwochmittag der Veranstalter X-Jam auf APA-Anfrage mit.

Unterdessen wird die angebliche Vergewaltigung einer Maturantin überprüft, die in Kroatien von einem 19-jährigen Steirer, der eine Schule in Niederösterreich besucht hatte, in ihrem Hotelzimmer missbraucht worden sein soll. Der Bursch verantwortet sich Informationen der APA zufolge mit einvernehmlichem Sex. Das Mädchen behauptet demgegenüber, es habe zunächst zwar Kontakt gegeben, sie habe sich dann aber widersetzt, als es intimer wurde, und ihm zu verstehen gegeben, dass sie keinen Sex wolle. Er habe trotzdem nicht von ihr abgelassen.

Der 19-Jährige war am 7. Juli von der kroatischen Polizei festgenommen worden. Am 8. Juli wurde er in Istrien einem U-Richter vorgeführt, der die Enthaftung des Verdächtigen anordnete. Zugleich wurde das Ermittlungsverfahren an Österreich abgetreten. Der 19-Jährige kehrte in seine Heimat zurück. Erste, der APA vorliegende Informationen, dass die Staatsanwaltschaft Linz mit dem Sachverhalt befasst sei und die Ermittlungen übernommen habe, bestätigte die Linzer Anklagebehörde nicht. "Wir haben bis heute, 11.00 Uhr nichts bekommen", teilte Behördensprecher Reinhard Steiner auf APA-Anfrage mit.