Maturanten erhielten Einblick in das Personalmanagement der Stadt Hohenems

Die 5aWL (Logistiker der Abteilung Wirtschaftsingenieurwesen der HTL Dornbirn) war am 26. Jänner 2023 zu Gast im Hohenemser Rathaus, um tiefere Einblicke in das Personalmanagement zu erhalten.

Die Leiterin der Personalabteilung Sigrid Dieing erklärte die Aufgabenfelder des Personalmanagements, bevor sie auf die vielen Fragen der Schüler, vorrangig in Bezug auf die Themen Bewerbermanagement, Personalentwicklung und -führung sowie Entlohnungsmanagement einging. Eine kurze Paarübung („Welche Werte sind mir wichtig?“) ermöglichte den Maturanten dann einen persönlichen Bezug zu der bevorstehenden Unternehmens- und Berufswahl herzustellen.

Der Zeitplan sah ein Ende um 10 Uhr vor. Da jedoch das Interesse der 5aWL dementsprechend groß war, wurde bis 10.50 Uhr überzogen, was schlussendlich dazu führte, dass sogar noch Bürgermeister Dieter Egger einen Sprung ins Sitzungszimmer kommen konnte. Er beantwortete konkrete Fragen zu seinem Führungsstil, zu den Anforderungen in der Gesellschaft in Bezug auf die Stadt als Arbeitgeber, wie er Politiker wurde und zur Zusammenarbeit zwischen den Städten.