Matura, und dann?

Finde heraus, wie es nach der Matura weitergehen kann und welche Interessen und Fähigkeiten du hast. Gemeinsam erstellen wir deinen persönlichen „Karriere-Plan“!

Karriere-Check speziell für Maturant(inn)en

Der „Karriere-Check“ ist ein öster­reich­weites Projekt, das von der Wirtschaftskammer gefördert und in Vorarlberg vom BIFO durchgeführt wird. Die speziell für Matu­rant(inn)en entwickelte Test­strecke hilft dabei, die eigenen Potenziale kennenzulernen und den weiteren beruflichen oder schuli­schen Weg nach der Matura zu planen. In einer 3-stündigen Testung im BIFO werden psychologische Testverfahren angewendet, die Rückschlüsse über Interessen, Fähigkeiten und Persönlichkeitseigenschaften ermöglichen. Bei einem weiteren Termin werden in einem Beratungsgespräch die Ergebnisse besprochen und nächste Schritte ge­plant. So werden Potenziale sichtbar und ein auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmter „Karriere-Plan“ erstellt. Die Kosten für den Check betragen 69 Euro.