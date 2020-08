Mattersburg-Bank: Doskozil von Kontrolle enttäuscht

Er hätte sich niemals vorstellen können, "dass ein derartiger Skandal (....) wie er jetzt zutage kommt, sich wirklich abzeichnen kann", sagte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Donnerstag beim Sonderlandtag in Eisenstadt. Für ihn persönlich schwinge da auch "sehr viel Enttäuschung auch mit, was die ganze Kontrollaufsicht, was die ganze Bankenaufsicht betrifft."

Die vergangenen Wochen seien angesichts der Pleite der Commerzialbank unbestritten eine Herausforderung und für viele, die in die Person (des Ex-Bankvorstandes Anm.) Martin Pucher sowie in die Personen und Institutionen der Bank ihr Vertrauen gelegt hätten, eine Enttäuschung gewesen.

Er sei auch "persönlich enttäuscht", dass es - nach allen politischen Geschehnissen, die in der Zweiten Republik teilweise schon geschehen seien - möglich sei, dass ein Regierungsmitglied eine Geschenkannahme in dieser Art und Weise zulasse und akzeptiere, so Doskozil. Dennoch solle man nicht darüber hinwegschauen, was der zurückgetretene Landesrat Christian Illedits (SPÖ) für das Burgenland in seiner zwanzigjährigen Tätigkeit als Politiker geleistet habe. Dafür, dass seine politische Karriere auf diese Art und Weise ende, trage Illedits die Verantwortung, stellte Doskozil fest.

Es sei eine Herausforderung gewesen, ein Regierungsmitglied zu finden, das viele Attribute auf seine Person vereine. Dazu gehöre, stark gesellschaftlich positioniert zu sein, eine gewisse Empathie zu haben sowie über ein Gespür für die Politik und über Fachwissen zu verfügen.

Der neu gewählte Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) vereine alle Attribute auf seine Person. "Ich bin davon überzeugt, dass er die richtige Wahl ist", betonte Doskozil. Die Abgeordneten bat er, Schneemann zu akzeptieren und anzunehmen. Schneemann sei ein Konsenspolitiker: "Geben sie ihm die Chance, sich auch persönlich zu beweisen."

Der frisch gekürte Landesrat bedankte sich für das "überwältigende Wahlergebnis". Er lud alle ein, an ihn heranzutreten, um ankonstruktiven Lösungen arbeiten zu können. Als Landesrat werde er weitgehend die Aufgaben seines Vorgängers übernehmen. Zu den großen Bereichen Soziales und Wirtschaft kommen noch Jagd und Fischerei hinzu. Das Thema Soziales werde "das Schlüsselthema für die Zukunft" sein, er werde sich hier stark einbringen, betonte Schneemann. Auch das Thema Wirtschaft habe ihn schon immer beschäftigt.

Die neue Herausforderung nehme er "mit Demut, Zuversicht und Optimismus" an. In Vergangenheit habe er alles, was er gemacht habe, unter die Werte "Chancengleichheit, Offenheit und Ehrlichkeit" gestellt. Er sei der felsenfesten Überzeugung: "Es ist noch immer alles ans Tageslicht gekommen", das sei auch die Grundlage seines Wirkens. Er habe "immer ein offenes Ohr bei den Menschen gehabt", es sei ihm wichtig gewesen, die Aufgaben im Team zu bewältigen, so Schneemann.

Für seine zukünftige Arbeit als Landesrat garantieren er, "ein maximales persönliches Engagement zu zeigen. Mit Stolz, Vorfreude und Tatendrang nehme ich meine Aufgaben in die Hand", sagte Schneemann.

Der Bankskandal war am Donnerstag in Eisenstadt auch schon vor der Landtagssitzung Thema: Die NEOS hatten in der Fußgängerzone ihren Unmut über die Causa Commerzialbank kundgetan. Sie urgierten die Einsetzung einer unabhängigen Untersuchungskommission auf Bundesebene nach dem Beispiel der "Griss-Kommission", welche der Pleite der Hypo-Alpe-Adria auf den Grund ging.

Der Vorschlag des Chefs der Raiffeisen Bank International (RBI), Johann Strobl, bei der Einlagensicherung einen Selbstbehalt für Bankkunden einzuführen, hat unterdessen die Konsumentenschützer auf den Plan gerufen. Diese lehnen die Idee, dass Kunden für eine Bankpleite mit in die Verantwortung gezogen werden könnten, vehement ab. Die Einlagensicherung sei schließlich genau dazu da, um die Sparer zu schützen.

Die Kosten für die Einlagensicherung wären zudem bereits in die Preise für Bankprodukte einkalkuliert, um den Fonds zu füllen, so Bernd Lausecker vom Verein für Konsumentenschutz (VKI). "Die Gebühren gehen nach oben, Zinsen werden keine mehr gezahlt und jetzt sollen dann wiederum die Verbraucher zur Kasse gebeten werden, wenn die Banken aus krimineller Absicht - oder aus Dummheit - Gelder verspekulieren. Irgendwo muss auch mal die Grenze sein um zu sagen: Jetzt müssen dann auch die haften, die dafür verantwortlich sind," so Lausecker im im Ö1-Morgenjournal des ORF Radio.

Aus Sicht von AK-Konsumentenschützerin Gabriele Zgubic sind die Sparer selbst am wenigsten verantwortlich für eine Bankpleite, denn sie hätten den geringsten Einblick in die Bankgeschäfte. Mehr Einblick hätten dagegen Aufsichtsräte, Wirtschaftsprüfer und Aufsichtsbehörden - "die sind hier gefragt und auch in die Pflicht zu nehmen," so Zgubic im Ö1-"Morgenjournal".

Wie berichtet hatte RBI-Chef Strobl im Rahmen der Bilanzpressekonferenz am Dienstag die Idee eines Selbstbehalts für die Einlagensicherung - ähnlich wie bei anderen Versicherungen - aufgebracht. Er wünsche sich eine gewisse Mindest-Verantwortung der Sparer, hatte Strobl am Dienstag gesagt.

Die Einlagensicherung wird aus Zahlungen der beteiligten Banken gespeist. Wegen des Bilanzskandals rund um die Mattersburger Commerzialbank rechnet diese damit, dass sie bis zu 490 Mio. Euro an Kunden auszahlen muss. Um den Topf wieder aufzufüllen, werden Banken in den kommenden Jahren wohl deutlich höhere Beiträge für die Einlagensicherung berechnen müssen.

"Die Banken wollen offenbar selber nicht so viel für die Einlagensicherung zur Verfügung stellen und haben jetzt die Idee, dass die Kunden auch den Schaden mittragen sollen und das lehnen wir ab", so Zgubic.

Auch der Bankenverband zeigte sich eher ablehnend, äußerte sich aber nur vage zu der Angelegenheit. Laut ORF hieß es in einer Stellungnahme des Verbandspräsidenten Robert Zadrazil, dass der Fall der Commerzialbank "vor Augen führe, wie wichtig saubere Governance sei. Sonst würden auch in Zukunft die ordentlich aufgestellten Institute für Kollateralschäden zur Kasse gebeten."