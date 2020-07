Mattersburg-Bank - Land lädt Gemeinden zu Gipfeltreffen

Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ) lädt am Mittwoch Vertreter der vom Bilanzskandal um die Commerzialbank Mattersburg betroffenen Gemeinden zu einem Treffen. Dabei soll über die Lage der Kommunen und mögliche Unterstützungsmaßnahmen beraten werden, bestätigte das Büro der Politikerin einen Ö1-Bericht. Zu den Geschädigten gehören offenbar auch einige Wohnbaugenossenschaften.

Gehe man vom Faktum aus, dass bei Baufinanzierungen Eigenkapital mit einem Vielfachen an Fremdkapital "gehebelt" werde (also aus einem Euro Eigenkapital zum Beispiel in Summe acht Euro an Finanzierungsleistung werden), dürften dem Zeitungsbericht zufolge wohl Hunderte Millionen an Wohnbauleistung perdu sein.