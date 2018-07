Mattarella warnt vor "unbedachten Initiativen" am Brenner

Der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella hat die Relevanz des Brenners als offene Grenze hervorgehoben. Der Brenner sei von einem "Element der Trennung zu einem Bindeglied" geworden. Paradoxerweise bestehe die Gefahr, dass ein Jahrhundert nach dem Ende des Ersten Weltkriegs "unbedachte Initiativen" zu einer Schließung dieser gemeinsamen Grenze führen könne, warnte Mattarella.

“Große Errungenschaften der Geschichte und in den internationalen Beziehungen, wie der Abbau der Grenze zwischen Deutschland und Frankreich, zwischen der Republik Irland und Nordirland sind ein Erbgut der Menschheit”, sagte Mattarella bei einer Begegnung mit Journalisten am Donnerstag im Präsidialpalast Quirinale. Auch der Brenner sei in diesem Zusammenhang ein positives Beispiel.