Matinée Musicale zum 1. Adventsonntag

Die tonart Musikschule Mittleres Rheintal lud zum 11. Mal zur Matinée in den Salomon Sulzer Saal.

Isabella Pincsek-Huber musiziert in diversen Klassik- und Jazzformationen. Die gebürtige Wienerin erhielt schon im zarten Alter von sieben Jahren ihren ersten Klavierunterricht. Das Studium in Jazz- und Popularmusik schloss sie mit Auszeichnung ab. 1998 begann der Götzner Bastian Berchtold seine musikalische Ausbildung in der tonart.Musikschule. Damals noch Klavierschüler bei Isabella, hat er längst von der Schulbank auf die Bühne gewechselt. Auch wenn jeder Ton dort sitzt, wo er hingehört, jede Note ihren festen Platz hat –spürt man eine harmonische Leichtigkeit in jedem Lied – gerade so, als wäre es nur für diese beiden komponiert worden.

Um den Advent gebührend zu begehen, bittet Markus Pferscher als musikalischer Leiter der tonart Musikschule alle Jahre wieder in den Salomon Sulzer Saal, wo das Publikum Genuss auf allen Ebenen erleben darf. Pincsek-Huber und Berchtold starteten mit Craig Armstrongs „PM’s Love Theme“, danach performte die Sängerin auf ihre unvergleichliche Art: What are you doing New Year’s Eve? Ein Jahr lang hatten die beiden Künstler sich nicht gesehen, unabhängig davon wurden beide von Hochzeits-Pärchen auf ein bestimmtes Lied angesprochen: „The Book of Love“ wurde gewünscht und sowohl Isabella als auch Bastian erfüllten diesen Musikwunsch zu den jeweiligen Hochzeitsfeiern. Gemeinsam brachte das außergewöhnliche Duo diesen Song am Sonntag zum ersten Mal auf die Bühne: die Zeit stand still und ein überwältigtes Publikum lauschte diesen beiden Stimmen, die das Buch der Liebe lasen und dabei jeden Ton in einen musikalischen Hochgenuss verwandelten.