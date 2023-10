Mateschitz war medial präsentester Firmenchef

Der vor einem Jahr verstorbene Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz war im Zeitraum Juli 2022 bis Juni 2023 der medial präsenteste österreichische Firmenchef - sein Tod löste viele Reaktionen aus verschiedenen Bereichen aus. Auf dem zweiten Platz folgt laut einer Analyse von APA-Comm ORF-Generaldirektor Roland Weißmann, der im Zusammenhang mit dem neuen ORF-Gesetz und der Neuregelung von GIS-Gebühren sowie der Debatte um orf.at und Personalentscheidungen im Fokus stand.

Der am 22. Oktober 2022 verstorbene Mateschitz, der das Image seiner Marke entscheidende prägte und zu Lebzeiten die Öffentlichkeit mied, führt das Ranking in dem Zeitraum mit 469 Punkten vor Weißtmann mit 430 Punkten an. OMV-Chef Alfred Stern sicherte sich mit 191 Punkten den dritten Platz. Verbund-CEO Michael Strugl (176 Punkte) und Pierer-Mobility-Vorstand Stefan Pierer (157 Punkte) komplettieren die Top-5.