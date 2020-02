Match zwischen Sidlo und Ex-Arbeitgeber Casinos vor Gericht

In der mutmaßlichen Politpostenschacher-Affäre rund um die Casinos Austria und deren abberufenen Finanzvorstand Peter Sidlo gibt es auch eine zivilrechtliche Auseinandersetzung zwischen Sidlo und seinem Ex-Arbeitgeber. Sidlo klagt am Handelsgericht 2,3 Mio. Euro ein. Die Casinos haben die Klage nun beantwortet. Sie sehen keine Ansprüche für Sidlo und fordern von ihm 22.000 Euro zurück.

Sidlo klagt gegen seine Abberufung am 2. Dezember, die aus seiner Sicht zu Unrecht erfolgte. Er will nichts von politischen Absprachen hinter seiner Bestellung gewusst haben. Die Millionensumme errechnet er aus seinen Ansprüchen bis zum Vertragsende 2021. Er rechnet in seiner sechsseitigen Klage Ansprüche vor, die bis hin zum Parkplatz gehen, die er bei der Casinos-Zentrale hatte. Dazu kommen neben dem Gehalt, Urlaubstage, Boni und Pensionsansprüche.

Sidlos Erklärung von Mai an den Aufsichtsrat widerspreche "eindeutig" der Auswertung des Chatverkehrs, so die Casag in ihrer Klagebeantwortung, schreibt "Der Standard" weiters, dies wurde der APA bestätigt. So argumentieren die Casinos, dass Sidlo nicht mehr vertrauenswürdig war und seine Aufrichtigkeit gegenüber dem Aufsichtsrat nicht gegeben war. Also sei die Abberufung rechtens und Sidlo habe keine Ansprüche.