Golfer Straka nach Masters-Auftakt im Mittelfeld

Golf-Profi Sepp Straka rangiert nach seiner Auftaktrunde beim Masters in Augusta im Mittelfeld. Der 30-jährige Wiener spielte am Donnerstag eine 73er-Runde, einen Schlag über dem Platzstandard, und lag damit am Donnerstagabend nicht unter den ersten 40. Auf den zwischenzeitlich Führenden, den US-Amerikaner Bryson DeChambeau, fehlten ihm acht Schläge. Viele Favoriten starteten erst später.

Straka legte beim ersten Major-Turnier des Jahres im Augusta National Golf Club in Georgia einen soliden Start hin. Auf den ersten neun Löchern verzeichnete der Weltranglisten-29. ein Birdie und leistete sich keinen Schlagverlust. Auf der zehnten und der 17. Bahn musste er sich allerdings ein Bogey notieren lassen und fiel dadurch zurück.

Das erste Golf-Grand-Slam-Turnier des Jahres begann mit über zwei Stunden Verspätung. Wegen Schlechtwetters mit Regen und Gewitter konnte das Spielgeschehen erst um 10.30 Uhr Ortszeit beginnen.