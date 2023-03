Masterplan Güterverkehr 2030 hat Lkw im Fokus

Das Klimaministerium hat heute den Masterplan Güterverkehr 2030 präsentiert. Er ist die Umsetzung des Mobilitätsmasterplans 2030 für den klimaneutralen Güterverkehr und basiert auf drei Säulen: Vermeidung, Verlagerung, Verbesserung. "Die Verbesserung bezieht sich in erster Linie auf den Straßengüterverkehr, indem ein Umstieg auf emissionsfreie Antriebstechnologien forciert wird. Auch für die Luftfracht werden Möglichkeiten zur Dekarbonisierung aufgezeigt", so das Ministerium.

Die Erarbeitung des Masterplans Güterverkehr 2030 wurde im November 2021 gestartet, die Umsetzung der Maßnahmen beginne nach der Veröffentlichung am 31.03.2023 und unterliege einem Monitoring-Prozess.

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) meinte heute in einer Aussendung: "Noch sind wir derzeit im Verkehrsbereich zu 90 Prozent von fossilen Energien abhängig, großteils von Erdöl. Klimaschutz heißt: raus aus den fossilen Energien, rein in die Erneuerbaren. Gemeinsam schaffen wir es, dass der Güterverkehr hier seinen Beitrag leisten kann. Mein Ministerium leistet dazu auch mit dem Masterplan Güterverkehr seine Unterstützung."

Die Industriellenvereinigung (IV) forderte heute "realistische Rahmenbedingungen für die Ökologisierung des Straßengüterverkehrs". IV-Vizegeneralsekretär Peter Koren betonte, es müssten alle Potenziale ausgeschöpft und über neue Technologien und Antriebsformen nachgedacht werden. "Während Elektromobilität ihren Einsatz in der Individualmobilität finden kann, kann Wasserstoff in der Langstrecke oder im Schwerverkehr seinen Beitrag leisten", so Koren.