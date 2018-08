Maßnahmenvollzug: SPÖ warnt vor "tickender Zeitbombe"

Die SPÖ hat am Donnerstag mehr Personal und bessere Arbeitsbedingungen für die Justizwache sowie dringende Reformen im Maßnahmenvollzug verlangt. Dieser sei in seiner derzeitigen Form eine "tickende Zeitbombe", sagten Justizsprecher Hannes Jarolim und Muna Duzdar, die Sprecherin für die Volksanwaltschaft, auf einer gemeinsamen Pressekonferenz.

Dass sich in Österreich genauso viele Personen im Maßnahmenvollzug befinden wie in Deutschland – nämlich rund 1.000 – bezeichnete Duzdar als untragbar. Sogar Jugendliche und junge Erwachsene können hierzulande als zurechnungsunfähig eingestufte Insassen zeitlich unbefristet angehalten werden – für Duzdar “ein No Go”, wie sie betonte. Mit Nachdruck trat sie für ein eigenes Maßnahmenvollzugsgesetz ein, in dem ausgeschlossen wird, dass Personen unter 21 Jahren überhaupt in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen werden können.