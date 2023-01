Massiver Verlust der Schweizer Notenbank

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat 2022 einen massiven Verlust von 132 Milliarden Franken (125,71 Mrd. Euro) eingefahren. Wie die Notenbank am Montag in Bern mitteilte, fällt damit die Gewinnausschüttung an Bund und Kantone aus. 2021 war noch ein Jahresgewinn von 26 Milliarden Franken zu Buche gestanden, wodurch eine Dividendenzahlung in Höhe von sechs Milliarden Franken an die öffentliche Hand möglich gewesen war.

Das Jahresergebnis der Notenbank ist überwiegend von der Entwicklung der Gold-, Devisen- und Kapitalmärkte abhängig. Deshalb kommt es zu starken Schwankungen. In den vergangenen Jahren hatte es aber trotz teilweise massiv negativer Quartalsergebnisse in der Jahresbilanz jeweils ein Plus gegeben. 2019 erwirtschaftete die SNB 49 Milliarden Franken, im Coronajahr 2020 21 Milliarden.