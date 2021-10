Massive Staus im Großraum Dornbirn

Durch die stark erhöhte Zahl an Lkw nach dem Fahrverbot am Nationalfeiertag geht im Pendlerverkehr am Mittwochmorgen im Großraum Dornbirn und Wolfurt fast nichts mehr.

Rund um die Autobahnanschlussstelle Dornbirn Nord gibt es am Mittwochmorgen massive Staus. Eine stark erhöhte Anzahl von Lkw, die nach dem Fahrverbot am Nationalfeiertag das Zollamt in Wolfurt anfahren, sorgen für Verkehrsbehinderungen im Großraum Dornbirn.

Zwischenzeitlich gibt es mehrere Kilometer Rückstau, betroffen sind nicht nur Abfahrten von der A14, alle Zufahrten zu Zollamt und Güterbahnhof Wolfurt, sondern besonders auch der Kreisverkehr Dornbirn Nord, wo es Rückstau auf der L190 und der L200 gibt.

Mittwochmorgen 8.30 Uhr ©Screenshot Google Maps