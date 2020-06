Massenschlägerei mit zehn Verletzten in Wien

Bei einer Massenschlägerei in Wien-Leopoldstadt sind am Samstag zehn Personen verletzt worden, zwei davon schwer. Auslöser dürfte gewesen sein, dass eine Gruppe von mehreren Männern einen 26-Jährigen wegen einer körperlich-geistigen Behinderung beleidigt und geschubst hatte. Zwei weitere Männer wollten zu Hilfe kommen und wurden attackiert. Auch ein einschreitender Polizist wurde verletzt.

Die Rauferei eskalierte gegen 6.30 Uhr auf der Salztorbrücke über den Donaukanal, erläuterte Polizeisprecher Paul Eidenberger. Der 26-Jährige hatte sich zuvor von der größeren Gruppe, die ihn gestoßen und beleidigt hatte, entfernt und beobachtet, dass nun zwei Männer in einen Kampf mit der Gruppe verwickelt waren. Daraufhin rief der Mann die Polizei.

Während der Rettungsdienst die Verletzten - inklusive dem Beamten - versorgte, wurden von Polizisten am Treppelweg des Donaukanals drei weitere Verletzte entdeckt. Sie dürften ebenfalls an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein und zu der Gruppe gehören, die den 26-Jährigen gestoßen und beleidigt hatte. Alle neun an der Rauferei beteiligten Personen im Alter zwischen 18 und 25 Jahren sowie der Polizist wurden verletzt. Einer der Männer wurde mit einem Schädel-Hirn-Trauma im Spital behandelt, ein weiterer wegen eines Jochbeinbruchs.