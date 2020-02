Massenschlägerei in Wien-Brigittenau

Eine Rauferei unter rund 50 Personen einer serbischen Großfamilie, die in einem Lokal in Wien-Brigittenau zusammengekommen war, hat Samstagabend zu einem Großeinsatz der Polizei geführt. Immer wieder seien kleinere körperliche Auseinandersetzungen entstanden, sodass Unterstützung der Exekutive angefordert wurde, sagte Polizeisprecher Patrick Maierhofer am Sonntag. Vier Männer wurden angezeigt.

Diese hätten sich gewalttätig verhalten, während die anderen eher geschimpft hätten, schilderte Maierhofer. Die Rettung versorgte an Ort und Stelle vier Leichtverletzte. Während des Einsatzes gegen Mitternacht kam es zu einer kurzfristigen Sperre der Klosterneuburger Straße/Ecke Gerhardusgasse. Die Beteiligten gaben gegenüber den Beamten lediglich an, dass der Grund für die Auseinandersetzungen "Streitigkeiten innerhalb einer Großfamilie" gewesen wären.