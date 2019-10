Massenproteste gegen die Regierung im Irak dauern an

Die anhaltenden Massendemonstrationen im Irak setzen die Regierung von Ministerpräsident Adel Abdel Mahdi zunehmend unter Druck. Parlamentsabgeordnete eines dem radikalen Schiiten-Anführer Moktada al-Sadr nahestehenden Blocks schlossen sich am Wochenende den Protesten an.

Seit Donnerstagabend halten Demonstranten den mit Müll und leeren Tränengaspatronen übersäten Tahrir-Platz in der irakischen Hauptstadt besetzt. Augenzeugen zufolge setzten die Sicherheitskräfte in der Nacht auf Sonntag erneut Tränengas gegen die Demonstranten ein, die Straßenbeleuchtung wurde abgeschaltet.

Der Saeroon-Block, der mit 54 Abgeordneten die größte Fraktion im irakischen Parlament stellt, schloss sich den Protesten in einem überraschenden Schritt an. Der dem radikalen Schiiten-Führer al-Sadr nahestehende Block, der bisher Abdel Mahdis Regierung gestützt hatte, organisierte am Samstag einen Sitzstreik im Parlament.

Auch im Süden des Landes hielten die Proteste am Wochenende an. Am Freitag hatten Demonstranten dort erstmals auch Regierungsgebäude und die Zentralen politischer Parteien sowie bewaffneter Gruppen in Brand gesetzt. Viele wurden erschossen, als sie Gebäude der schiitischen Hashed-al-Shaabi-Milizen (Volksmobilisierungseinheiten) zu stürmen versuchten. Die Behörden verhängten daraufhin in mehreren Provinzen im Süden eine Ausgangssperre.