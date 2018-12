Massenpanik in Disco: 15-Jähriger aus Ancona festgenommen

Die italienische Polizei hat einen 15-Jährigen aus Ancona festgenommen, der mit Pfefferspray in der Nacht auf Samstag eine Massenpanik mit sechs Toten in einer Diskothek in Corinaldo nahe Ancona ausgelöst haben soll. Bei dem Burschen wurde Kokain und Heroin sichergestellt, berichteten italienische Medien am Montag.

Der Teenager wurde mithilfe von Zeugen identifiziert. Die Ermittler befragten mehr als 80 Lokalbesucher. Gegen den Festgenommenen gebe es keine Videobeweise. Eine Reizgasflasche wurde gefunden und konfisziert. Vermutet wird, dass der Jugendliche das Reizgas gesprüht haben könnte, um Panik auszulösen und Gäste des Lokals zu bestehlen.

Der Gesundheitszustand von sieben schwerverletzten Jugendlichen im Krankenhaus von Ancona blieb stabil, aber weiterhin kritisch, berichteten Ärzte am Sonntag. Mehrere Leichtverletzte konnten die Spitäler der Gegend mittlerweile verlassen. Die Todesopfer waren 14 bis 16 bzw. 39 Jahre alt.