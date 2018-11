Massenkarambolage in Mexiko mindestens neun Tote

Bei einem Unfall mit einem außer Kontrolle geratenen Lastwagen sind am Mittwoch in Mexiko mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. 16 weitere wurden nach Polizeiangaben bei der Massenkarambolage im Feierabendverkehr auf einer Autobahn in der Nähe von Mexiko-Stadt verletzt. Nach einem Bremsenversagens war der Lastwagen ungebremst in andere Autos gerast.

Rund ein Dutzend Fahrzeuge wurde zusammengeschoben. Lastwagen sind immer wieder in Unfälle auf den Autobahnen rund um Mexiko-Stadt verwickelt. Immer wieder werden daher Forderungen nach Einschränkungen für Lkws auf Autobahnen laut.