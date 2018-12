Massenkarambolage auf der S5 bei Tulln

Mehrere Lkw und Pkw kollidierten auf der S5 in Fahrtrichtung Wien

Mehrere Lkw und Pkw kollidierten auf der S5 in Fahrtrichtung Wien ©FEUERWEHR

Auf der Stockerauer Schnellstraße (S5) bei Tulln hat sich am Mittwochnachmittag in Fahrtrichtung Wien eine Massenkarambolage ereignet. Beteiligt waren zwei Lkw und zehn Pkw, berichtete Sonja Kellner vom Roten Kreuz. Ein Pkw-Lenker wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwerst verletzt, sagte Feuerwehrsprecher Franz Resperger. Zudem soll es eine mittelschwer verletzte Person geben.

Das Rote Kreuz stand mit drei Notärzten und 34 Sanitätern im Einsatz. Auch ein Hubschrauber war nach ersten Angaben an Ort und Stelle. 80 Mitglieder von mehreren Feuerwehren standen im Einsatz. Es bildete sich kilometerlanger Rückstau, berichtete Resperger.