Massen feierten St Patrick's Day in Dublin

Große Parade am St. Patrick's Day in Dublin

In Dublin haben mit einer großen Parade die Feierlichkeiten zum St. Patrick's Day begonnen. Feierfreudige mit grünen Hüten, Kostümen und irischen Flaggen zogen durch Dublin und andere irische Städte und Dörfer. In der irischen Hauptstadt wurden dem Sender RTE zufolge bis zu 450.000 Menschen bei der Parade erwartet, an der 4.200 Musiker, Künstler und Akrobaten beteiligt gewesen seien.

Der amerikanische Schauspieler Patrick Duffy ("Dallas"), der als internationaler Ehrengast mit irischen Wurzeln dabei war, feierte zeitgleich seinen 74. Geburtstag und blies Kerzen auf einem großen grünen Kuchen aus. Sein Wunsch - "kein Regen" - wurde allerdings nicht überall in Irland erfüllt.

Am 17. März jährt sich der Todestag des heiligen Patrick (um 385-461), der im 5. Jahrhundert an der Verbreitung des christlichen Glaubens auf der "Grünen Insel" beteiligt war. Irische Auswanderer brachten die Feiern zu Ehren ihres Nationalheiligen auch in die USA. Inzwischen gibt es am St. Patrick's Day in vielen Ländern Umzüge.

US-Präsident Joe Biden wollte zu Ehren des St. Patrick's Day am Freitag den irischen Premierminister Leo Varadkar im Weißen Haus in Washington empfangen. Prinz William und seine Frau Prinzessin Kate besuchten in der englischen Stadt Aldershot anlässlich des Feiertags die Irish Guards.